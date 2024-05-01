В Киргизии заявили, что шествие «Бессмертного полка» в этом году не состоится

В МВД Киргизии сообщили, что в этом году в стране не будут проводить шествие «Бессмертного полка».

РИА Новости

«Учитывая угрозы общественной безопасности, Киргизия приняла решение не проводить марш «Бессмертный полк». МВД призывает граждан с пониманием относиться к мерам безопасности», — говорится в заявлении ведомства. Ранее власти Приднестровья приняли решение не проводить в 2024 году традиционные парады Победы и шествие «Бессмертного полка». Причиной этому послужил сохраняющийся в непризнанной республике уровень террористической опасности.