Эксперт Уваров назвал законопроект США о запрете импорта урана из России пиаром

Законопроект США о запрете на импорт российского урана носит исключительно пиар- или предвыборный характер, заявил главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

По мнению эксперта, если отбросить все «красивые фразы», то законопроект сводится к тому, что покупать уран из России нельзя, но «если очень хочется, то можно, причём до 2028 года ровно в тех же объёмах».

«Из этого можно заключить, что обсуждаемый законопроект носит пиаровский или даже предвыборный характер», — сказал Уваров РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащённого урана из России.

Сенат Соединённых Штатов 1 мая одобрил законопроект о запрете импорта российского урана.