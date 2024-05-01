Эксперт Уваров назвал законопроект США о запрете импорта урана из России пиаром
- РИА Новости
По мнению эксперта, если отбросить все «красивые фразы», то законопроект сводится к тому, что покупать уран из России нельзя, но «если очень хочется, то можно, причём до 2028 года ровно в тех же объёмах».
«Из этого можно заключить, что обсуждаемый законопроект носит пиаровский или даже предвыборный характер», — сказал Уваров РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащённого урана из России.
Сенат Соединённых Штатов 1 мая одобрил законопроект о запрете импорта российского урана.