Офицер с позывным Змей рассказал, как 28 дней с бойцами был в окружении в ДНР
По словам командира, с позиций никто не уходил, оставались даже «трёхсотые». Сам он был ранен — латали прямо на месте.
«Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — говорит Змей.
Самые яркие эмоции он испытал, когда разгромили подразделение «Кракен», вспоминает мужчина: «Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен».
У него два ордена Мужества, говорит, это заслуга его солдат.
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