Офицер с позывным Змей рассказал, как 28 дней с бойцами был в окружении в ДНР

Российский военнослужащий с позывным Змей вместе с бойцами 28 дней был в окружении на Берховском водохранилище (ДНР), выстоять они смогли благодаря огневой поддержке сверху. Речь идёт о командире 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка. Он рассказал военкору RT Владу Андрице, что противник в этот момент был повсюду.

По словам командира, с позиций никто не уходил, оставались даже «трёхсотые». Сам он был ранен — латали прямо на месте.

«Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе», — говорит Змей.

Самые яркие эмоции он испытал, когда разгромили подразделение «Кракен», вспоминает мужчина: «Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен».

У него два ордена Мужества, говорит, это заслуга его солдат.

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