В Иркутской области выявили 43 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 43 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 292 902. Выздоровели 288 344 жителя.

Также стало известно, что в Карачаево-Черкесии закрыли последний госпиталь, где оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Он находился в городской клинической больнице в Черкесске. Теперь медучреждение работает в штатном режиме, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Для оказания помощи заболевшим COVID-19 оставлено отделение на 20 мест.

Всего в республике с начала пандемии выявили 45 947 случаев коронавируса, вылечились 44 734 человека.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.