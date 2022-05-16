В Иркутской области выявили 43 случая COVID-19 за сутки

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В Иркутской области выявили 43 случая COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области выявили 43 случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Liew

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 292 902. Выздоровели 288 344 жителя.

Также стало известно, что в Карачаево-Черкесии закрыли последний госпиталь, где оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Он находился в городской клинической больнице в Черкесске. Теперь медучреждение работает в штатном режиме, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Для оказания помощи заболевшим COVID-19 оставлено отделение на 20 мест.

Всего в республике с начала пандемии выявили 45 947 случаев коронавируса, вылечились 44 734 человека.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.

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