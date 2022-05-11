Иммунолог Крючков прокомментировал возможность появления нового штамма коронавируса

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Иммунолог Николай Крючков рассказал о возможности появления нового суперштамма коронавируса уже этой осенью.
Иммунолог Крючков прокомментировал возможность появления нового штамма коронавируса
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Об этом он сказал в беседе с Радио 1.

«Люди вернутся в города, выйдут на работу и учёбу. Это всё сыграет роль. К тому же поменяется погода, уменьшится инсоляция. И к этому времени снизится уровень коллективного иммунитета. Всё это говорит о том, что к осени нужно готовиться и делать это заранее. Потому что ситуация осенью выглядит очень неопределённой и тревожной», — объяснил эксперт.

Защититься от коронавируса, по мнению врача, можно только с помощью вакцинации и ревакцинации.

Ранее kp.ru рассказал об эпидемиологической ситуации в Башкирии.

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