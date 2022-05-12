Следователи проводят проверку из-за отравления детей в детсаду в Тобольске

Следователи организовали проверку в связи с тем, что в Тобольске произошло массовое отравление несовершеннолетних в детском саду.

О проверке по факту отравления ТАСС заявили в пресс-службе СУ СК России по Тюменской области.

«По факту массового отравления детей в детском саду в городе Тобольске проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в пресс-службе.

В образовательном учреждении агентству сообщили, что дети находятся на карантине, однако пока точно нельзя установить, что стало причиной отравления. Специалисты ещё ждут результатов экспертизы.

Ранее на Ставрополье прокуратура начала проверку после обращения к врачам 37 жителей села Марьины Колодцы с симптомами кишечной инфекции.