Умные подарки: чем порадовать близких на 23 Февраля и 8 Марта

Современные устройства настолько разнообразны, что правильнее будет подбирать их не по техническим характеристикам, а исходя из впечатлений и пользовательского опыта. Мы отобрали четыре таких подарка от HUAWEI, которые порадуют ваших близких и друзей на грядущие праздники. Подарите им гаджет — и подскажите, как именно он упростит или улучшит их жизнь.

Давайте рассмотрим гаджеты-подарки с точки зрения опыта, который они дают владельцу.

Подарите свободу автономности: смартфон HUAWEI P smart 2021

Идеи использования:

— оплачивать покупки и услуги телефоном;

— делать яркие ночные снимки;

— смотреть видео на большом экране и не думать о подзарядке;

— умещать большой объём фото и видео на телефоне.

Две особенности HUAWEI P smart 2021 делают его примечательным: ёмкая батарея на 5000 мА*ч и быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 22,5 Вт. С таким запасом энергии видео на телефоне можно смотреть 23 часа без перерыва. А в более спокойном режиме смартфон легко проживёт 2—3 дня вдали от розетки. Быстрая зарядка поможет подкрепиться на несколько часов всего за десять минут.

© HUAWEI

А ещё в HUAWEI P smart 2021 есть много приятных функций, которые скорее ожидаешь от флагмана, чем от смартфона за 14 тыс. рублей (именно столько просят за него в рамках специальной акции на сайте HUAWEI, да ещё дают кучу подарков). Например, основная камера на 48 МП с четырьмя модулями для разных сценариев съёмок. Благодаря искусственному интеллекту и большому сенсору она делает яркие снимки в условиях недостаточной освещённости.

На экране с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 на 1080 пикселей удобно играть и смотреть ролики с YouTube или фильмы по стримингу.

Оплата с помощью NFC-чипа тоже на месте.

Почитать больше про HUAWEI P smart 2021 можно в нашем обзоре.

Подарите радость фитнеса без частой подзарядки: смарт-часыHUAWEI WATCH GT 2 Pro

Идеи использования:

— мониторить важные показатели здоровья, включая насыщение крови кислородом (SpO2);

— заряжать не чаще, чем раз в две недели;

— не волноваться из-за царапин с сапфировым циферблатом;

— записывать тренировки и видеть прогресс на графиках;

— принимать звонки на часах с помощью встроенного динамика и микрофона;

— получать уведомления из приложений;

— научиться правильно бегать со встроенным виртуальным помощником.

Флагманские умные часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro работают до двух недель без подзарядки даже с включённым постоянным мониторингом показателей здоровья и регулярными тренировками. А зарядить их, кстати, можно ещё и с помощью смартфона, обладающего функцией реверсивной зарядки.

В остальном — это многофункциональный помощник на запястье, который может и совет по спорту дать, и звонок принять, и музыку на беспроводные наушники передать. А ещё они элегантно смотрятся за счёт первоклассных материалов (сапфировое стекло на циферблате, титановый корпус, керамическая задняя поверхность) и классического дизайна.

В рамках акции при покупке HUAWEI Watch GT 2 Pro на сайте HUAWEI за 17 990 рублей вы можете выбрать один из трёх подарков. Почитайте подробнее наш обзор этих смарт-часов.

Подарите классный звук без постороннего шума: наушникиHUAWEI FreeBuds Pro

Идеи использования:

— уверенно слышать собеседников по зуму даже в шумном месте;

— наслаждаться музыкой в транспорте или аэропорту с режимом прозрачности, не боясь пропустить объявление;

— подключаться сразу к двум устройствам и бесшовно принимать телефонные звонки.

Пусть миниатюрный размер этих TWS-наушников вас не смущает: они передают качественный звук и ощутимо фильтруют внешний шум. Благодаря сменным амбушюрам разных размеров они цепко держатся в ушах.

HUAWEI FreeBuds Pro переключают режимы шумоподавления автоматически, в зависимости от окружающей обстановки. Так называемый режим прозрачности лучше пропускает голоса людей, что позволяет не выпадать из окружающего мира. Если вы разговариваете по телефону в шумном месте, два внешних микрофона усиливают ваш голос для собеседника.

С 15 по 24 февраля наушники HUAWEI FreeBuds Pro стоят 13 990 рублей в онлайн-магазине HUAWEI, а за покупку предлагается подарок. Читайте наш обзор этих наушников здесь.

Подарите портативные развлечения на большом экране: планшетHUAWEI MatePad

Идеи использования:

— смотреть фильмы и играть в игры с четырёхканальным стереозвуком;

— работать с презентациями и документами;

— передавать файлы и открывать приложения со смартфона в одно касание.

Планшет — это в первую очередь экран. У HUAWEI MatePad с этим полный порядок: 2K-разрешение, увеличенная детализация изображения, тонкие рамки (7,9 мм), диагональ 10,4 дюйма. Даже если в гостиной у вас стоит огромный телевизор, с таким планшетом будет приятно поваляться в спальне на кровати и посмотреть фильм в обнимку с любимым человеком.

На планшете также удобно работать: диагонали хватит для редактуры текстовых документов и презентаций. А с помощью технологии HUAWEI Share можно транслировать экран смартфона на планшет и делиться файлами.

Кстати, с 18 февраля в магазинах продаётся обновлённый HUAWEI MatePad. В планшет поставили более производительный процессор Kirin 820, увеличили объём встроенной памяти, оптимизировали время заряда батареи и добавили новый стандарт беспроводной сети Wi-Fi 6.

В рамках праздничной акции HUAWEI MatePad можно купить по цене от 19 990 рублей за Wi-Fi-версию с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Разумеется, подарки тоже предусмотрены.

Подробнее о линейке HUAWEI MatePad и сценариях использования этих планшетов мы писали здесь.