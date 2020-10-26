Умный спорт под любимую музыку: обзор часов HUAWEI WATCH GT 2 Pro и наушников HUAWEI FreeBuds Pro

За время предзаказа в России было зарезервировано и предоплачено почти в два раза больше наушников Huawei FreeBuds Pro в сравнении с моделью прошлого года Huawei FreeBuds 3. А количество предварительных заявок на Huawei WATCH GT 2 Pro в несколько раз превысило показатели предыдущей версии смарт-часов WATCH GT 2. HUAWEI начинает продажи в России двух флагманских устройств, и они уже побывали у нас на тесте.

Если вкратце, устройства серии WATCH GT 2 — это и стильный аксессуар, и умный помощник, и трекер показателей здоровья: пульса, сатурации (SpO2), уровня стресса, качества сна и так далее.

Умные часы HUAWEI WATCH GT 2 Pro

Смарт-часы отображают мобильные уведомления и принимают звонки (с помощью встроенных динамиков и микрофона), имеют внутреннюю память для загрузки и воспроизведения музыки и работают без подзарядки до двух недель. Но чем интересна новая версия Pro?

Во-первых, возможностью беспроводной подзарядки. Больше не нужно брать с собой кабель, если ваш смартфон имеет функцию обратной зарядки и способен поделиться энергией с часами. Всего пять минут подзарядки дадут гаджету целых десять часов работы.

Во-вторых, поддержкой технологии Huawei Share, с помощью которой можно, например, моментально передать на умные часы фото со смартфона и использовать его в качестве заставки на циферблате. Для этого нужно просто приложить смарт-часы к задней панели телефона с активированным NFC.

В-третьих, HUAWEI WATCH GT 2 Pro используют обновлённые технологии измерения показателей здоровья. Мониторинг сна, пульса, уровня стресса и даже насыщения крови кислородом (SpO2) теперь будет выдавать ещё более точные результаты. Главное, не забудьте правильно указать свой рост и вес в приложении «HUAWEI Здоровье».

Заднюю панель часов сделали керамической — не только из эстетических соображений, но и для ещё более точных измерений.

© HUAWEI

Часы распознают более 100 режимов тренировок и научат вас правильно бегать за десять курсов с голосовым помощником (пока только на английском языке). В расширенной статистике активности и регулярных отчётах, которые передаются с часов на телефон, теперь можно залипнуть надолго, анализируя свои победы и недочёты.

Я с удовольствием занимался спортом с новыми часами: они вслух считали время тренировки и текущий пульс (правда, только по-английски), показывая частоту сердечных сокращений в динамике и фиксируя одну из пяти кардиозон. Музыку слушал тоже с часов, без смартфона — в WATCH GT 2 Pro помещается до 500 песен. А потом менял комплектный полимерный ремешок на элегантный кожаный и шёл на рабочую встречу с теми же WATCH GT2 Pro, чтобы на них следить за входящими уведомлениями и не трогать смартфон лишний раз. Натуральная кожа, сапфировое защитное стекло и титановый корпус — комбо для повседневного гаджета. А такая универсальность и есть в моём понимании главное назначение современной носимой электроники.

Беспроводные наушники с активным динамическим шумоподавлением HUAWEI FreeBuds Pro

HUAWEI FreeBuds Pro воплощают самые свежие тренды беспроводных наушников. Активное шумоподавление до 40 дБ — раз. Стильный корпус, обеспечивающий циркуляцию воздуха, — два. Длительное время автономной работы — три.

© HUAWEI

Чехол представляет собой маленькую коробочку — по размеру чуть больше спичечного коробка — в моём случае угольного чёрного цвета, но есть ещё версии в керамическом белом и мерцающем серебристом оттенках. Силиконовые амбушюры (в трёх размерах) цепко держат миниатюрные «капли» в ушах. Короткие прямоугольные ножки-антенны оснащены сенсорами и распознают прикосновения для управления музыкой. Целых три микрофона, чтобы эффективно фильтровать шумы и усиливать голос. Легчайшая настройка — смартфон сам подключает наушники после открытия крышки чехла. Bluetooth стандарта 5.2.

По звуку — полный порядок, несмотря на малый размер. Басы упругие, чуть усиленные, звуковая сцена обозначена чётко. Я слушал в FreeBuds Pro самые разные жанры: классику, электронный эмбиент и пост-рок во время работы; поп-рок, электронику во время пробежки; рэп и классический рок — просто так. Везде звучание было насыщенным и интересным. Захотелось специально переслушать несколько любимых треков: они как будто зазвучали по-новому.

Слушать разговорные подкасты в FreeBuds Pro, не выкручивая громкость на максимум, как в наушниках без шумодава, а просто отфильтровав шумы, — одно удовольствие.

HUAWEI заявляет, что наушники динамически распознают шум и защищают от него. Три разных по мощности режима подавления включаются автоматически (или по запросу) в зависимости от окружающих условий. Есть и режим звукопроницаемости, который позволяет не выпадать из окружающего мира и слышать голоса людей.

Честно говоря, когда я впервые просто вставил FreeBuds Pro в уши и походил по улице полчаса, то подумал, что активное шумоподавление уже работает. Настолько хорошей оказалась конструкция, которая обеспечивает пассивное шумоподавление. Только потом я зашёл в настройки Bluetooth в телефоне и увидел, что отдельный ползунок отвечает за включение активного шумодава — а ещё можно было просто сжать пальцами ножку наушника. После включения шумоподавления FreeBuds Pro ещё сильнее стали отгораживать меня от внешнего мира.

Дома этот режим помогал не обращать внимания не только на шумных соседей, но и на ремонтные работы с открытым окном, а во время прогулки я поймал себя на мысли, что не прибавляю громкости в привычном месте, где мимо часто проезжают шумные электрички. В общем, эффективность шумодава HUAWEI FreeBuds Pro вполне можно сравнить с полноразмерными старшими братьями с активным шумоподавлением, которые закрывают уши целиком. Я использовал именно такие на протяжении двух лет, таская их с собой повсюду в рюкзаке. Но, похоже, компактность FreeBuds Pro при аналогичной функциональности заставит меня пересмотреть эту привычку.

Время работы наушников с отключённым шумоподавлением составляет до семи часов. Если периодически подзаряжать их с помощью чехла, музыку можно слушать до 30 часов. С включённым шумодавом FreeBuds Pro работали у меня чуть больше четырёх часов и 20 часов с учётом подзарядки чехла.

HUAWEI FreeBuds Pro доступны по цене 14 990 рублей. HUAWEI WATCH GT 2 Pro обойдутся в 22 990 рублей за классическую версию с кожаным ремешком и в 19 990 рублей за спортивную модель с прочным полимерным браслетом.