Флагманские возможности: HUAWEI объединил две серии популярных планшетов в одну — MatePad

В HUAWEI подчёркивают, что сценарии использования новых планшетов широки: это и учёба, и работа, и развлечения. Именно этим обусловлен ребрендинг — предыдущая серия MediaPad ассоциировалась прежде всего с развлекательными функциями.

Планшеты серии HUAWEI MediaPad стали частью флагманской линейки MatePad. Два новых устройства — HUAWEI MatePad и HUAWEI MatePad T8 — рассчитаны на молодых специалистов, студентов, семьи с детьми. Их цена составит от 8 до 24 тыс. рублей в зависимости от конкретной модели, встроенной памяти и наличия модуля сотовой связи.

Два «младших брата» HUAWEI MatePad Pro обойдутся дешевле флагмана, но получат многие из его возможностей. Диагональ экрана HUAWEI MatePad — 10,4 дюйма, а HUAWEI MatePad T8 — 8 дюймов. Их отличают облегчённый корпус с тонкими рамками дисплея, улучшенная производительность и фирменные опции HUAWEI, которые упрощают работу и развлечения в экосистеме компании.

Пять сценариев для работы и развлечений

Корпус нового HUAWEI MatePad выполнен в полночном сером цвете с переливами. Он сделан из стекловолокна и поликарбоната и окантован прочной алюминиевой рамкой. Вес модели всего 450 граммов, а толщина — 7,35 мм.

На планшет установлен фирменный интерфейс EMUI 10.1, а также магазин приложений HUAWEI AppGallery с самыми популярными приложениями российских и зарубежных разработчиков. Скачав всё необходимое в дополнение к предустановленным программам, пользователь может чувствовать себя комфортно даже при отсутствии Google-сервисов.

HUAWEI MatePad — это портативное и лёгкое устройство с большим экраном, которое может быть использовано для самых разных задач. Мы составили список из пяти самых востребованных.

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Смотреть кино и сериалы

За счёт тонких рамок площадь рабочей поверхности экрана HUAWEI MatePad составляет 84%. Разрешения 2K (2000 на 1200 пикселей) на 10,4-дюймовом экране более чем достаточно для просмотра фильмов и сериалов в высоком качестве и без зернистости.

Увлекательному просмотру поможет технология HUAWEI ClariVu, которая настраивает динамический диапазон, контраст и резкость картинки адаптивно, то есть в зависимости от того, что вы просматриваете.

Аудиосистему в планшете настраивали мастера своего дела из Harman Kardon, и звук здесь четырёхканальный, что поможет ещё сильнее погрузиться в происходящее на экране.

Проводить рабочие конференции и студенческие «зумы»

Совещания, лекции и даже экзамены онлайн стали новой реальностью и, вероятно, останутся с нами надолго. HUAWEI MatePad может похвастаться широкоугольной фронтальной камерой на 8 МП. Она обеспечивает угол обзора в 107 градусов, что значительно превышает стандартный для многих планшетов показатель в 78 градусов. Это позволяет держать больше людей в кадре — например, во время видеозвонков большой семьёй. Или же выстроить картинку интереснее, чтобы интерьер стал важной частью вашей онлайн-презентации.

Запись звука в этом планшете идёт на четыре направленных микрофона. Их так много, чтобы можно было отфильтровать лишние шумы и обеспечить качественную аудиосвязь, даже если вы находитесь на расстоянии до пяти метров от планшета.

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Играть в топовые видеоигры

HUAWEI MatePad построен на базе чипсета Kirin 810. Он включает в себя несколько подсистем, которые обеспечивают баланс между производительностью и энергоэффективностью — чтобы вы могли играть в требовательные к ресурсам игры, но батарея при этом не разряжалась слишком быстро.

Восемь ядер основного процессора с частотой 2,27 ГГц распределяют задачи так, чтобы мощность не тратилась впустую вместе с драгоценной энергией. Вместе с ними работает двухъядерный нейронный процессор, который отвечает за задачи, связанные с машинным обучением, а также графический процессор Mali-G52.

И раз уж мы заговорили о батарее — её ёмкость составляет 7250 мА*ч, что, по данным лаборатории HUAWEI, рассчитано на 12 часов интернет-серфинга, 12 часов просмотра загруженного видео или 7 часов 3D-игр.

Работать с документами и учиться

В HUAWEI MatePad доступны технологии многозадачности и быстрого обмена файлами, которые приблизили его «старшего брата» — MatePad Pro — к уровню ноутбуков.

В их числе, например, многооконный режим Multi-Window, который позволяет одновременно работать с несколькими приложениями на одном экране. Можно делать пометки в блокноте во время видеолекции, копировать информацию с вебсайта в рабочий документ, искать информацию об актёрах, не отрываясь от фильма, и многое другое.

Функция «Мультискрин» (технология HUAWEI Share) соединит планшет со смартфоном HUAWEI без проводов. Экран телефона появится на планшете в виде дополнительного окна, в котором можно звонить, переписываться в мессенджерах и копировать файлы простым перетаскиванием.

Наконец, ещё один режим HUAWEI APP Multiplier разделяет экран одного приложения на два. К примеру, в онлайн-магазинах можно таким образом смотреть каталог слева, а описание конкретного товара — справа, не открывая новых вкладок.

Развлекать и обучать детей

Детский режим в HUAWEI MatePad подразумевает самостоятельный, но ограниченный доступ ребенка к приложениям. Вы сможете выбрать только те из них, которые требуются для учёбы или отдыха.

Кроме того, умные подсказки объяснят детям, как снизить усталость глаз — с помощью правильной посадки и расстояния до экрана. Экран планшета сертифицирован по стандарту TÜV Rheinland и фильтрует синие оттенки для комфортной работы с устройством и последующего спокойного сна.

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Аксессуары

К HUAWEI MatePad можно подключить беспроводную клавиатуру Smart Keyboard. За счёт расстояния между клавишами в 1,3 мм она делает набор текста быстрым и привычным, как будто вы работаете на компьютере.

Художники и любители писать от руки оценят возможность подключить стилус HUAWEI M-Pencil Package, который распознаёт наклон пера и 4096 уровней нажима. Его наконечник выполнен из композитного материала и даёт ощущения письма ручкой на бумаге. Стилус работает в приложении Nebo.

Цены и подарки

HUAWEI MatePad предлагается в двух версиях — только с Wi-Fi модулем или с дополнительным LTE-модулем для беспроводной сотовой связи. Модель с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной обойдётся в 21 990 рублей за Wi-Fi-версию и в 23 990 рублей за LTE-версию.

За предзаказ HUAWEI MatePad дают скидку 50% на стилус и подарок — наушники FreeBuds 3. Возможно, вам также захочется обратить внимание на их обновлённую версию FreeBuds 3i, которую HUAWEI выпускает в продажу одновременно с планшетом 12 июня. Главное отличие новинки — технология активного шумоподавления и удобный трапециевидный дизайн. Внешние микрофоны FreeBuds 3i улавливают шум, а процессор наушников запускает в динамики противофазный сигнал, чтобы посторонние шумы не мешали прослушиванию музыки или телефонному разговору.

Цена FreeBuds 3i составляет 8990 рублей.

В открытой продаже в России новые устройства появятся в июне. На старшую модель MatePad можно будет оформить предзаказ уже с 5 июня в онлайн-магазине HUAWEI и у некоторых ритейлеров.