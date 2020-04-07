На шаг ближе к ноутбукам: обзор планшета HUAWEI MatePad Pro

Режим самоизоляции в России продлится до конца апреля, поэтому многие находятся в поисках устройства для комфортной работы и учёбы онлайн. Могут ли современные планшеты подойти для этих задач? Давайте посмотрим на примере нового флагманского HUAWEI MatePad Pro.

Главное в планшете — экран, и с этим у HUAWEI MatePad Pro полный порядок. Диагональ 10,8 дюйма. Ширина рамок 4,9 мм — одинаковая со всех четырёх граней.

Внешний вид, производительность, батарея

Полезная площадь экрана составляет 90%, и это один из самых высоких показателей для планшетов в принципе. Чуть-чуть от этой площади берет на себя небольшой глазок фронтальной камеры в правом верхнем углу. Кажется, что с такими тонкими рамками случайных нажатий частью ладони на экран не избежать, но они не регистрируются, а планшет при этом удобно лежит в руках.

Соотношение сторон здесь 16:10. Это значит, что кино придётся смотреть с небольшими чёрными полосками сверху и снизу. Зато можно открывать два вертикальных документа бок о бок. Как по мне, так это лучшее соотношение именно для рабочего планшета.

Дизайн функциональный и лаконичный, ничто не отвлекает от контента, который смотришь или над которым работаешь. Алюминиевый корпус цвета «полночный серый» с матовой поверхностью, на которой не видны отпечатки пальцев. Приятный штрих — отсутствие в металлической окантовке пластиковых перемычек, которые обычно используются для вывода антенн. В HUAWEI MatePad Pro всё интегрировано. Толщина устройства составляет 7,2 мм, а вес — 460 граммов. Планшет тонкий и лёгкий, и руки не устают держать его даже после часовой сессии в мобильные игры, где надо ещё и активно нажимать игровые кнопки на экране.

Процессор здесь используется топовый — Kirin 990, такой же установлен во флагманах компании, смартфонах Mate 30 Pro и P40 Pro. В дополнение к нему идут 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. То есть вопросов по быстродействию и энергоэффективности нет — это одно из самых мощных мобильных устройств на рынке.

Батареи на 7250 мА*ч, по данным HUAWEI, должно хватать на 11—12 часов. В моих тестах получалось немного меньше, около 10 часов, но я нагружал устройство по максимуму: играл в игры, смотрел видео, активно серфил в интернете. В комплекте идёт адаптер на 20 Вт, который за полчаса заряжает устройство на 3 часа работы. Но есть возможность ещё более быстрой зарядки через отдельный 40-ваттный адаптер. Ещё одна фишка планшета — реверсивная беспроводная зарядка. Можно подзарядить на ходу смартфон, умные часы или наушники в беспроводном кейсе.

Фото предоставлено компанией HUAWEI

Отдельного реверанса заслуживает звук — здесь его настраивали совместно с компанией Harman / Kardon, которая известна качественной hi-fi аудиотехникой. Четыре стереодинамика HUAWEI MatePad Pro звучат сочно. Есть большой запас по громкости. Слушать музыку и смотреть фильмы вполне можно без подключения к внешней колонке. Есть и пять микрофонов для чистой записи звука: четыре расположены с торцов, один — рядом с камерой.

Многозадачность и сценарии работы

Оболочка HUAWEI EMUI 10 прекрасно подходит для профессиональных пользовательских сценариев. В первую очередь, это возможность работы с двумя приложениями на одном рабочем столе. Можно перетаскивать файлы, включая фотографии, из одного приложения в другое, быстро копировать текст. Полезно, например, когда пишешь важное электронное письмо и хочешь прикрепить к нему фото из папки. Или когда общаешься в Zoom-конференции и параллельно делаешь пометки в блокноте.

Для того, чтобы воспользоваться многооконностью, нужно зацепить экран сбоку и потянуть его к центру: откроется панель с приложениями. По умолчанию там находится электронная почта, заметки, галерея, файлы и калькулятор, но можно добавить и удалить любые приложения. Сначала окно нового приложения появится поверх уже запущенного, но если потянуть за горизонтальную полосу сверху, система предложит включить режим разделённого экрана.

Всего на дисплее можно открыть три приложения одновременно. Допустим, вы пишете текст и вставляете в него изображения из браузера — два приложения запущены в режиме многооконности. И тут потребовалось что-то посчитать в калькуляторе. Его можно вызвать из той же всплывающей панели, быстро посчитать необходимое, поглядывая на цифры в документе, закрыть калькулятор и продолжить работу. Раньше такие нетривиальные сценарии работы на планшете (при этом вполне реальные и востребованные на ноутбуках) требовали много лишних свайпов и переключений между окнами. А теперь всё происходит проще и быстрее.

Фото предоставлено компанией HUAWEI

Ещё одна интересная функция многозадачности на HUAWEI MatePad Pro называется App Multiplier. Она позволяет разделить одно и то же приложение на два окна. Я нашел пока только несколько приложений в AppGallery, которые поддерживают этот режим — Яндекс.Дзен и Auto.ru. Хотя в HUAWEI отмечают, что таких Android-приложений уже более трёх тысяч. Функция точно полезна для совершения покупок в онлайн-магазинах (чтобы одновременно смотреть каталог и открывать описание продукта в новом окне) или работы в офисных приложениях (для одновременного редактирования нескольких документов).

Кстати, об офисных приложениях. Huawei предлагает предустановленный офисный пакет WPS, очень похожий на привычный Microsoft Office. Чтобы вписаться в компактный экран, многие панели настроек по умолчанию скрыты, их надо вызывать дополнительным нажатием. Я попробовал набрать текст, создать таблицу и сделать презентацию и не испытал сложностей с поиском необходимых функций и настроек. Все документы по умолчанию сохранялись в облако HUAWEI, чтобы к ним можно было легко получить доступ с других моих устройств.

Но самая интересная для продвинутых пользователей возможность HUAWEI MatePad Pro — это режим настольного компьютера, который включается одним нажатием кнопки в панели управления. В этом режиме интерфейс планшета максимально напоминает настольную Windows — с кнопкой «Пуск», дающей доступ к приложениям, многооконностью и прочими интуитивно понятными интерфейсными решениями. К планшету можно подключить клавиатуру и мышь по Bluetooth, установить его на подставку и использовать как обычный компьютер: открывать до восьми приложений, несколько вкладок браузера, перетаскивать файлы мышью, сохранять документы на рабочем столе и выполнять прочие привычные для ноутбуков и ПК задачи.

В подарок за предзаказ HUAWEI MatePad Pro идёт фирменная внешняя клавиатура (она же магнитный чехол) и стилус M-Pencil, который крепится к корпусу на магните. Их протестировать нам пока не удалось, но по заверению производителя, планшет был доработан для комфортной работы со стилусом — экран воспринимает более 4000 градаций нажатия и наклона пера, автоматически меняет толщину кисти и более точно передаёт штрихи художника. Все это должно понравиться любителям делать заметки и наброски от руки. Есть даже предустановленное приложение Nebo, которое, к примеру, умеет распознавать рукописный текст. Судя по демо-роликам, даже таблицу можно нарисовать от руки, и она будет переведена в привычный компьютерный формат.

Фото предоставлено компанией HUAWEI

Технология HUAWEI Share (функция «Мультискрин») позволяет транслировать экран совместимого смартфона HUAWEI на планшет в отдельном всплывающем окне и получать быстрый доступ к файлам телефона. Для настройки требуется отсканировать камерой смартфона QR-код на планшете. После подключения можно, например, с MatePad Pro открыть галерею фотографий на телефоне и перетащить изображение в редактируемый документ или письмо. Также эта функция даёт возможность отвечать на звонки и переписываться с планшета, не беря в руки смартфон, экран которого во время всех этих манипуляций сам выключается, чтобы попусту не расходовать заряд батареи.

Итоговые впечатления

Понятно, что HUAWEI MatePad Pro не предназначен для совсем уж ресурсоёмких задач, вроде рендеринга 3D-графики. Но в качестве лёгкого и портативного мобильного офиса с широкими творческими возможностями он чрезвычайно удобен. Мне особенно понравился режим рабочего стола, который при наличии внешних клавиатуры и мыши (стилуса) ещё ближе подводит к тому, чтобы окончательно стереть грань между планшетом и ноутбуком в пользовательском опыте. Осталось только, чтобы HUAWEI AppGallery наполнилась ещё большим количеством приложений, чтобы использовать все возможности MatePad Pro. Но этот процесс и так непрерывно происходит.

Прелесть этого планшета заключается в том, что с помощью внешних подключаемых устройств его можно быстро превратить в полноценный рабочий и творческий инструмент, не жертвуя компактностью и весом. А в остальное время смотреть фильмы, проходить онлайн-курсы, читать книги и играть в игры — в своей постели или в дороге.

Надеюсь, уже совсем скоро мы сможем снять свои планшеты и другие гаджеты с док-станций и отправиться в путешествия более захватывающие, чем вылазки за медицинскими масками в ближайшую аптеку.

Предзаказ на HUAWEI MatePad Pro начнётся 8 апреля, а старт продаж — 17 апреля. Новое устройство можно будет купить как в официальных магазинах HUAWEI, так и у партнёров. Будут доступны две версии, отличающиеся наличием слота для SIM-карты и соответствующим LTE-модулем. Цена планшета только с Wi-Fi составит 44 990 рублей, цена модели с Wi-Fi и LTE — 49 990 рублей.