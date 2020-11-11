Флагман по карману: HUAWEI P smart 2021 — доступный смартфон с мощной батареей

Мы стремительно привыкаем к хорошему, особенно в технологиях. Функции, которые ещё недавно были доступны только в смартфонах-флагманах, теперь появляются и в более демократичных устройствах. HUAWEI P smart 2021 как раз из таких. Он способен удивить владельцев топовых устройств своими продвинутыми характеристиками и особенно ценой.

Судите сами: быстрая зарядка, 128 Гб памяти на борту, система из четырёх фотомодулей (включая сверхширокоугольный и портретный), огромный экран и ёмкий аккумулятор. И всё это стоит около 17 тыс. рублей. Звучит неплохо? Давайте посмотрим на него пристальнее.

Камера 48 МП

В основной камере HUAWEI P smart 2021 целых четыре фотомодуля для самых разных сценариев съёмки.

Разрешение основного сенсора составляет 48 МП, а его диагональ занимает целых ½ дюйма. Благодаря такому размеру сенсор захватывает больший световой поток и в итоге лучше подчёркивает детали на снимках даже в тёмное время суток или при недостаточном освещении. Дополнительно улучшить фото в ночном режиме помогает вычислительная фотография: камера моментально делает несколько кадров, фильтрует шумы на них и склеивает в один — яркий и детализированный.

Сверхширокоугольный модуль 8 МП. Он снимает панорамы и групповые фото, захватывая угол 120°. А значит, на снимок смогут попасть и огромные здания, и большая семья или компания друзей.

Для любителей макросъёмки есть отдельный сенсор на 2 МП: он позволяет качественно щёлкнуть объект, который находится всего в 4 см от вас.

Наконец, ещё один модуль в 2 МП определяет глубину сцены и делает портрет с художественным размытием фона.

Фронтальная камера HUAWEI P smart 2021 c разрешением 8 МП может похвастаться круговой вспышкой — теперь лицо на снимке будет освещено равномерно. Если же вы делаете селфи вместе с друзьями, то функция умной коррекции портретов распознаёт типаж каждого и соответственно регулирует настройки. Фронтальная камера аккуратно расположена в верхней части экрана по центру.

Аккумулятор на 5000 мА*ч

Мало того, что батарея P smart 2021 вместительная (полного заряда должно хватить на 23 часа просмотра видео), так она ещё и поддерживает технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Десятиминутная зарядка в таком режиме даст вам несколько часов полноценной работы или развлечений на HUAWEI P smart 2021.

Экран 6,67 дюйма

Экран HUAWEI P smart 2021 поддерживает разрешение 2400 на 1080 пикселей. Снизить нагрузку на глаза поможет режим защиты зрения, сертифицированный TÜV Rheinland. В этом режиме смартфон фильтрует синее излучение. Особенно полезно это делать непосредственно перед сном — так не будет блокироваться выработка мелатонина, необходимого для ночного отдыха.

Больше памяти и умных функций

По крайней мере на первых порах тратиться на облачные хранилища не придётся: в HUAWEI P smart 2021 установлено сразу 128 ГБ памяти. И её всегда можно расширить с помощью карты ёмкостью до 512 ГБ.

Для быстрой разблокировки достаточно приложить палец к сканеру, который расположен на боковой грани смартфона.

В наличии фирменный интерфейс HUAWEI — оболочка EMUI 10.1 для Android, в которой уже зашито множество программ и нужных функций на каждый день. Например, фотографии из галереи сами могут группироваться в коллажи для быстрого просмотра.

Сервисов Google в новом смартфоне, понятно, уже нет, зато предустановленный магазин приложений AppGallery от HUAWEI каждый день пополняется новыми аппами со всего мира.

Где и за сколько купить

В России HUAWEI P smart 2021 можно купить в полночном чёрном и ярко-зелёном оттенках с 11 ноября на торговой площадке Tmall, а с 13 ноября — в официальном интернет-магазине HUAWEI. За модель в конфигурации 4 ГБ + 128 ГБ просят 16 999 рублей.