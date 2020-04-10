Столичный размах: городская модернизация делает Москву городом мечты

И жители, и гости столицы оценят масштаб реконструкции общественных мест в результате программы модернизации российской столицы.

В последние годы Москва изменила свой имидж таким образом, что стала воплощением «креативной революции», в чём местные жители и гости города могут убедиться на личном опыте.

Программы городского престижа

В 2019 году Москва стала лучшей в России по общему состоянию городской среды: планировке, состоянию общественного транспорта, безопасности дорожного движения и уровню развития общественных мест.

Концептуальное переосмысление того, каким должен быть город, чтобы реагировать на потребности и улучшать качество жизни, в первую очередь является заслугой его жителей: в прошлом году более 200 тыс. человек приняли участие в голосовании, которое мэрия продвинула в рамках инициатив «Мой район» и «Активный гражданин». На основании голосования принимались решения: где понадобятся новые скамейки, фонарные столбы, места для парковки велосипедов, детские площадки и другие городские объекты на 75 тыс. человек.

В рамках программы «Мой район» в прошлом году было реконструировано более 200 общественных мест в Москве и восстановлено оборудование в более чем 380 школах и детских садах. Также было отремонтировано более 250 площадок для занятий спортом на открытом воздухе, созданы новые футбольные, волейбольные, баскетбольные, хоккейные и регбийные площадки, а также современные скейт-трековые парки, ухабистые трассы для любителей кататься на велосипедах.

Кроме того, одной из важнейших задач этой программы является создание условий для развития культурной жизни в каждом районе Москвы. В 2019 году было создано и восстановлено 216 культурных элементов, таких как театры, музеи, художественные школы, музыкальные школы и библиотеки.

Аналогичным образом консалтинговая фирма Resonance Consultancy присвоила Москве шестое место в своём рейтинге десяти лучших городов мира, в этот список также входят Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио, Барселона, Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Москва достигла такого престижного уровня благодаря своим архитектурным украшениям, разнообразной культурной жизни и различным местам, где можно поесть или провести мероприятия. Хороший пример — уютные «антикафе», где клиенты платят ничтожные суммы в минуту в обмен на место с открытым баром для чая или кофе с печеньем и другими сладостями: вы можете работать, встречаться с друзьями, участвовать в мастер-классе или проводить собственное мероприятие.

Кроме того, столица России своему высокому месту в престижном рейтинге обязана масштабной работе по реконструкции и ремонту своих улиц и усилиям по созданию комфортной городской среды, в котором участвовали дизайнеры из фирм Strelka KB, Djao-Rakitine, Snøhetta, West 8, Topotek 1, «Марта Шварц Партнерс», ОКРА и «Каррес + Брэндс».

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В 2019 году московские власти обустроили около 950 гектаров в 159 парках и создали современные зоны отдыха для детей и взрослых. В нескольких парках и зелёных зонах было установлено более 300 детских игровых площадок. Уровень техники в этих областях также качественно изменился: при создании конструкций для самых маленьких предпочтение отдавалось природным материалам, таким как вода, дерево, песок и камни.

Кроме того, закончилась реконструкция культового Всероссийского выставочного центра ВДНХ. Пространство площадью около 235 га, которое было разработано для представления экономических, научных и технологических достижений разных республик СССР в разных павильонах, полностью переоборудовано. Это место теперь представляет собой нечто большее, чем просто собрание произведений социалистического монументализма, поскольку здесь зимой находится самый большой в мире каток, здесь есть музеи на любой вкус и даже проводятся концерты.

Ещё одно из многих мест, где москвичи избегают ежедневной суеты и теперь выглядят иначе, — это парк «Лужники», расположенный в центральном районе Хамовники рядом с одноименным спортивным комплексом, на стадионе которого проходили футбольные матчи ЧМ-2018.

«Прошлый год стал важным этапом для программы «Мой район», потому что москвичи смогли увидеть её реальные результаты и изменения во всех районах столицы. Мы тесно сотрудничаем с жителями и учитываем их мнение для модернизации рекреационной инфраструктуры и развития городского пространства. Более 200 тыс. человек приняли участие в голосовании по программе «Мой район» на портале «Активный гражданин», — заявил Дмитрий Преснов, заместитель главы правительства Москвы.

«В 2020 году мы продолжим практику обратной связи и будем больше привлекать москвичей при выполнении всех этапов программы», — добавил Дмитрий Преснов.

В Институте городской земли (ULI) также отмечают, что благодаря своему историческому центру, ориентированному на пешеходов, сужению больших дорог и проспектов, обновлению ранее заброшенных площадей Москва создала совершенно новый, необычайно притягательный образ как для жителей города, так и для его гостей.