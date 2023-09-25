Технологический суверенитет: учёные СПбПУ создают научно-технические инновации в рамках программы «Приоритет 2030»
В рамках проекта «Высокотемпературное послойное лазерное сплавление порошков с системой лазерного подогрева» учёные создают методом аддитивных технологий детали, которые заменят импортные комплектующие газоперекачивающего агрегата. Как объяснил RT ведущий научный сотрудник лаборатории «Синтез новых материалов и конструкций» СПбПУ Павел Новиков, цифровое производство позволяет добиться минимального брака.
Проект «Технология получения нитевидных покрытий со специальными оптоэлектрическими свойствами» посвящён разработке технологий под перспективные электронные производства. Так, командой учёных разработана технология роста нитевидных ITO, создан интеллектуальный биканализатор для химических веществ и их классификации, универсальная роботизированная платформа для дозирования вязких жидкостей. Производимые изделия успешно конкурируют с зарубежной продукцией — об этом RT рассказал доцент Высшей школы автоматизации и робототехники СПбПУ Александр Семенча.
Ещё одно направление — создание электротехнических материалов и систем изоляции. Работа ведётся на базе созданного в 2022 году Научного и инжинирингового центра перспективных систем электрической изоляции. Как рассказал RT директор Высшей школы высоковольтной энергетики СПбПУ Виктор Белько, на базе центра осуществляется и научно-техническое сопровождение деятельности электротехнических предприятий.
Созданием компонентов для отечественных дисплеев занимаются участники проекта «Гибкие светоизлучающие диоды на основе полупроводниковых A3B5 наноструктур». В его рамках формируется технологическая платформа для развития новой оптоэлектронной компонентной базы в гибком исполнении. Учёные синтезируют массивы нитевидных нанокристаллов полупроводниковых структур, которые можно применить в экранах портативных устройств нового поколения.
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