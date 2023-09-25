Технологический суверенитет: учёные СПбПУ создают научно-технические инновации в рамках программы «Приоритет 2030»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) реализует разработки, обеспечивающие технологический суверенитет страны. О некоторых из них RT рассказали авторы исследований.

В рамках проекта «Высокотемпературное послойное лазерное сплавление порошков с системой лазерного подогрева» учёные создают методом аддитивных технологий детали, которые заменят импортные комплектующие газоперекачивающего агрегата. Как объяснил RT ведущий научный сотрудник лаборатории «Синтез новых материалов и конструкций» СПбПУ Павел Новиков, цифровое производство позволяет добиться минимального брака.

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Проект «Технология получения нитевидных покрытий со специальными оптоэлектрическими свойствами» посвящён разработке технологий под перспективные электронные производства. Так, командой учёных разработана технология роста нитевидных ITO, создан интеллектуальный биканализатор для химических веществ и их классификации, универсальная роботизированная платформа для дозирования вязких жидкостей. Производимые изделия успешно конкурируют с зарубежной продукцией — об этом RT рассказал доцент Высшей школы автоматизации и робототехники СПбПУ Александр Семенча.

Ещё одно направление — создание электротехнических материалов и систем изоляции. Работа ведётся на базе созданного в 2022 году Научного и инжинирингового центра перспективных систем электрической изоляции. Как рассказал RT директор Высшей школы высоковольтной энергетики СПбПУ Виктор Белько, на базе центра осуществляется и научно-техническое сопровождение деятельности электротехнических предприятий.

Созданием компонентов для отечественных дисплеев занимаются участники проекта «Гибкие светоизлучающие диоды на основе полупроводниковых A3B5 наноструктур». В его рамках формируется технологическая платформа для развития новой оптоэлектронной компонентной базы в гибком исполнении. Учёные синтезируют массивы нитевидных нанокристаллов полупроводниковых структур, которые можно применить в экранах портативных устройств нового поколения.