Полиция задержала 16 участников акции протеста у здания МИД Армении
Полиция Армении задержала 16 участников акции протеста с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна у здания МИД Армении.
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
«Во время акции у здания МИД задержаны 16 человек», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Ранее Пашинян заявил, что в Армении нет внутриполитического кризиса.
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