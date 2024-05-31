Полиция задержала 16 участников акции протеста у здания МИД Армении

Полиция Армении задержала 16 участников акции протеста с требованиями отставки премьер-министра Никола Пашиняна у здания МИД Армении.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«Во время акции у здания МИД задержаны 16 человек», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее Пашинян заявил, что в Армении нет внутриполитического кризиса.