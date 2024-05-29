Пашинян: в Армении нет внутриполитического кризиса

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в стране нет внутриполитического кризиса.

Пашинян отметил, что госорганы Армении работают в рамках своих функций.

«Что есть политический кризис? Можете посмотреть в учебниках формулировку. Все государственные институты Армении работали, работают и будут продолжать работу в рамках своих функций», — заявил премьер-министр, передаёт ТАСС.

Ранее в Армении прошли акции протеста по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна. Оппозиция требует отставки Пашиняна.

Как сообщалось, полиция задержала около 200 митингующих.