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Пашинян: в Армении нет внутриполитического кризиса

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в стране нет внутриполитического кризиса.
Пашинян: в Армении нет внутриполитического кризиса
  • РИА Новости

Пашинян отметил, что госорганы Армении работают в рамках своих функций.

«Что есть политический кризис? Можете посмотреть в учебниках формулировку. Все государственные институты Армении работали, работают и будут продолжать работу в рамках своих функций», — заявил премьер-министр, передаёт ТАСС. 

Ранее в Армении прошли акции протеста по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна. Оппозиция требует отставки Пашиняна. 

Как сообщалось, полиция задержала около 200 митингующих.  

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