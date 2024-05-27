RT в Telegram
Подпишись

В Армении с утра начались акции протеста по призыву лидера оппозиции Галстаняна

Короткая ссылка
Акции протеста по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в Армении.

Об этом пишет ТАСС.

По имеющимся данным, митингующие перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак. Также заблокировано несколько улиц в Ереване.

Оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее правящая партия Армении заявила, что Пашинян не намерен оставлять свой пост.

Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины», возглавляемого архиепископом Багратом, заявил, что Армянская апостольская церковь может являться «агентом влияния» с исторических времён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить