В Армении с утра начались акции протеста по призыву лидера оппозиции Галстаняна

Акции протеста по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в Армении.

Об этом пишет ТАСС.

По имеющимся данным, митингующие перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарак. Также заблокировано несколько улиц в Ереване.

Оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее правящая партия Армении заявила, что Пашинян не намерен оставлять свой пост.

Пашинян на фоне митингов оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины», возглавляемого архиепископом Багратом, заявил, что Армянская апостольская церковь может являться «агентом влияния» с исторических времён.