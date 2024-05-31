Адвокат: дело о небезопасных услугах в «Крокусе» возбудили по заявлению 64 семей
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Адвокат Игорь Трусов, который представляет их интересы, рассказал RT, что оно базируется на свидетельских показаниях, видеосъёмках и фото пострадавших.
«Несоблюдение мер безопасности, несоблюдение противопожарной безопасности, заблокированные выходы. Целый спектр на 15 страниц [в заявлении] с фотографиями, схемами и планами», — сказал он.
По его словам, документ направили в суд и СК ещё в начале апреля. Сейчас потерпевшие готовятся предъявлять владельцам «Крокуса» гражданские иски о возмещении вреда.
Как стало известно ранее, Следственный комитет России возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с нападением террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и объединил его с делом о теракте.