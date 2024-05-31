Адвокат: дело о небезопасных услугах в «Крокусе» возбудили по заявлению 64 семей

После теракта в «Крокусе» уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено по заявлению 64 семей пострадавших.

Адвокат Игорь Трусов, который представляет их интересы, рассказал RT, что оно базируется на свидетельских показаниях, видеосъёмках и фото пострадавших.

«Несоблюдение мер безопасности, несоблюдение противопожарной безопасности, заблокированные выходы. Целый спектр на 15 страниц [в заявлении] с фотографиями, схемами и планами», — сказал он.

По его словам, документ направили в суд и СК ещё в начале апреля. Сейчас потерпевшие готовятся предъявлять владельцам «Крокуса» гражданские иски о возмещении вреда.

Как стало известно ранее, Следственный комитет России возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с нападением террористов на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и объединил его с делом о теракте.