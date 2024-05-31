Зеленский назвал нереалистичными переговоры с Россией
- AP
Об этом сообщает The Guardian.
Как утверждает Зеленский, России «нельзя доверять».
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия открыта для переговоров об Украине, но это должны быть переговоры о мире, а не о перемирии — нет смысла давать противнику паузу, во время которой он проведёт перегруппировку и перевооружение.
30 мая МИД России заявил, что рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине.