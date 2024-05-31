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Зеленский назвал нереалистичными переговоры с Россией

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Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение стало бы «ловушкой».
Зеленский назвал нереалистичными переговоры с Россией
  • AP

Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает Зеленский, России «нельзя доверять».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия открыта для переговоров об Украине, но это должны быть переговоры о мире, а не о перемирии — нет смысла давать противнику паузу, во время которой он проведёт перегруппировку и перевооружение.

30 мая МИД России заявил, что рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине.

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