Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение стало бы «ловушкой».

Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает Зеленский, России «нельзя доверять».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Россия открыта для переговоров об Украине, но это должны быть переговоры о мире, а не о перемирии — нет смысла давать противнику паузу, во время которой он проведёт перегруппировку и перевооружение.

30 мая МИД России заявил, что рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине.