МИД России назвал Зеленского главарём режима, легитимность которого оспаривается

Россия рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», — сказала дипломат во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопрос легитимности Зеленского требует серьёзного анализа, но известно точно, что если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, то это не значит, что президентский срок пролонгируется.

Он подчеркнул, что верховная власть на Украине после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента.