Над территорией Краснодарского края: в МО РФ заявили об уничтожении пяти ракет «Нептун» и 29 БПЛА за ночь
МО РФ: над регионами России за ночь уничтожены пять ракет «Нептун» и 32 БПЛА
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
-
31 мая 2024
ВСУ за сутки нанесли в общей сложности 38 артиллерийских ударов по девяти населённым пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.
«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов были проведены ВСУ ночью. Под огнем оказались девять населённых пунктов Херсонской области», — сказал собеседник агентства.
-
Утром 31 мая один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана, заявили в Минобороны РФ.
-
Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».
-
Два сотрудника нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края пострадали в результате атаки БПЛА, заявил глава района Фёдор Бабенков.
«В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Медики зафиксировали у мужчин нетяжёлые травмы, их здоровью ничто не угрожает», — написал он в Telegram.
-
Главные события СВО за 30 мая — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 30 мая«Град» провёл огневое прочёсывание украинских позиций под Авдеевкой, авиация группировки «Север» отрезала последний путь снабжения ВСУ...
-
Позиции ВС России позволяют держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населённым пунктом Липцы даёт им возможность держать под огневым контролем непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову и контролировать все пути снабжения», — приводит его слова РИА Новости.
-
Над территорией Краснодарского края перехвачены и уничтожены пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников, заявили в Минобороны. Кроме того, над территориями Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей уничтожено по одному БПЛА.
Кроме того, позднее в МО сообщили, что около 07:40 один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.