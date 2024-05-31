Над территорией Краснодарского края: в МО РФ заявили об уничтожении пяти ракет «Нептун» и 29 БПЛА за ночь

МО РФ: над регионами России за ночь уничтожены пять ракет «Нептун» и 32 БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 31 мая пресекли новые попытки киевского режима атаковать объекты в России. Над территорией Краснодарского края перехвачены и уничтожены пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников. Кроме того, над территориями Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей уничтожено по одному БПЛА.

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