Программная цель: СПбПУ выиграл миллиардный грант на развитие инноваций

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого вошёл в первую лигу трека «Исследовательское лидерство» правительственной программы «Приоритет-2030». До конца 2022 года вуз получит более 1 млрд рублей в виде гранта на развитие инноваций.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал победителем конкурса «Приоритет-2030». Вуз получит грант на сумму около 1 млрд рублей.

На специальный грант претендовали 54 высших учебных учреждения. СПбПУ вошёл в число победителей в категории «Исследовательское лидерство».

По словам ректора СПбПУ Андрея Рудского, включение вуза в высшую лигу участников трека можно назвать новой вехой развития университета.

Специальная часть гранта в размере 994 млн рублей будет направлена на прорывные научные исследования, базовая — 100 млн рублей — поможет университету реализовать новые социально-гуманитарные проекты.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской

РИА Новости

© Алексей Никольский

Напомним, правительственная программа «Приоритет-2030» призвана сформировать к 2030 году в России свыше ста современных центров научно-технологического развития на базе высших учебных заведений.

СПбПУ планирует открыть десять новых магистерских программ в области ресурсосберегающих технологий и новых материалов для энергетического перехода, моделирования физико-механических свойств и технологии производства полимеров и композитов.