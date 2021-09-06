Минобрнауки доработает модуль «Без срока давности» для российских вузов

Минобрнауки доработает образовательный модуль «Без срока давности» для российских вузов, заявил глава ведомства Валерий Фальков на полях международного форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы».

«Воспитание и образование — два процесса, которые очень тесно переплетаются, и, по-хорошему, в процессе образования должно происходить воспитание. Исходя из этого, по заказу Министерства науки и высшего образования Псковский государственный университет разработал модуль «Без срока давности», мы издали соответствующее пособие и сейчас его интегрировали в образовательный процесс практически всех наших университетов», — отметил Фальков в беседе с РИА Новости.

По его словам, в этом году планируется доработать модуль с учётом того, что большой объём информации должен стать частью как специальных образовательных программ, так и программ для всех студентов, которые интересуются отечественной историей, в качестве, например, факультативов.

В июне Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Жить в памяти и сердцах!», посвящённый сохранению памяти о воинах Красной армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов.