Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности»

Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Жить в памяти и сердцах!», посвящённый сохранению памяти о воинах Красной армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов.

Отмечается, что в соответствующем разделе размещены различные документы, связанные с событиями того времени.

Как сообщает Минобороны, в архивах, в частности, содержатся «документы о тёплой встрече войск Красной армии местными жителями на освобождённой латвийской земле».

«В новом разделе на сайте российского военного ведомства опубликован ряд исторически значимых документов, призванных напомнить официальным лицам Латвии о взятых ими на себя обязательствах по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений на территории страны», — указывает российское оборонное ведомство.

Уточняется, что в разделе опубликованы именные списки безвозвратных потерь, наградные листы с описаниями подвигов погибших, описания мемориальных комплексов, журналы боевых действий и т. д.

«Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило мультимедийный раздел «Решающая и завершающая...», посвящённый штурму Берлина и воинам Красной армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе Великой Отечественной войны.