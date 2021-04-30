Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности»

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Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» представило новый мультимедийный раздел «Решающая и завершающая...».
Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности»
  • РИА Новости

Он посвящён штурму Берлина и воинам Красной армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе Великой Отечественной войны.

В разделе опубликованы материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны, в том числе учётная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, документы из личного дела одного из создателей мемориала, журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, наградные листы, описания подвигов бойцов и командиров.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России прорабатывает вопрос создания совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.

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