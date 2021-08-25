В рамках финала чемпионата «Молодые профессионалы» обсудят, как привлечь молодёжь в научные исследования

Возможности включить исследовательские модули в существующие высокотехнологичные компетенции Future Skills движения «Ворлдскиллс Россия» посвятят панельную дискуссию. Тему «Science Skills — компетенции исследователя для учащихся вузов» обсудят 28 августа в рамках деловой программы финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Уфе.

Участниками мероприятия станут представители АНО «Национальные приоритеты», Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, НИТУ «МИСиС», Московского политеха, группы компаний «Геоскан» и движения «Ворлдскиллс Россия».

Они обсудят, как привлечь молодёжь в научные исследования и повысить престиж профессии научного работника, предложат варианты компетенции, которые в дальнейшем могут быть формализованы и положены в основу соревновательных компетенций WorldSkills.

«Россия присоединилась к международному движению WorldSkills только в 2012 году. Менее чем за десять лет мы смогли сделать в этой сфере колоссальный рывок — наши студенты показывают блестящие результаты на мировом уровне, решая прикладные задачи в таких перспективных областях, как информационная безопасность, изготовление прототипов, мобильная робототехника, и многих других», — заявил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Финальные соревнования нового сезона чемпионата «Молодые профессионалы» входят в план основных мероприятий Года науки и технологий в России.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани с 21 по 24 сентября пройдёт третий отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills — DigitalSkills 2021 в сфере IT.