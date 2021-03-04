Петербургский университет ИТМО вошёл в топ-100 вузов мира по информационным технологиям

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Петербургский университет ИТМО вошёл в список 100 лучших мировых вузов по преподаванию компьютерных наук, сообщили в пресс-службе университета.
Петербургский университет ИТМО вошёл в топ-100 вузов мира по информационным технологиям
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Об этом информирует сайт «Невские новости».

В рейтинге QS World University Rankings by Subject 2021 вуз занял 74-е место.

Отмечается, что четыре года назад вуз находился в топ-400 мировых университетов.

«Мы рады, что за такой короткий период репутация ИТМО как ведущего IT-вуза, конкурентоспособного на мировом уровне, нашла своё отражение и в рейтинговых оценках», — заявил директор Центра рейтинговых исследований университета ИТМО Илья Куфтырев.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Санкт-Петербургский горный университет с попаданием в международный рейтинг QS World University Rankings by Subject.

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