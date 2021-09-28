Ректору КубГМУ вручили премию «Ректор года — 2021»

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Ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко удостоен премии «Ректор года — 2021». Награду вручил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на открытии Профессорского форума «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы».
Ректору КубГМУ вручили премию «Ректор года — 2021»
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Награду также получили представители Перми, Ростова-на-Дону, Уфы, Благовещенска и Новосибирска.

Алексеенко занимает пост ректора КубГМУ с 2009 года. Он является выпускником этого вуза.

На базе университета работают мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, молекулярно-генетическая лаборатория, центральная научно-исследовательская лаборатория.

Ранее исполняющий обязанности ректора МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный рассказал, чему нужно учить современных инженеров.

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