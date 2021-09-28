Ректору КубГМУ вручили премию «Ректор года — 2021»
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Награду также получили представители Перми, Ростова-на-Дону, Уфы, Благовещенска и Новосибирска.
Алексеенко занимает пост ректора КубГМУ с 2009 года. Он является выпускником этого вуза.
На базе университета работают мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, молекулярно-генетическая лаборатория, центральная научно-исследовательская лаборатория.
Ранее исполняющий обязанности ректора МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный рассказал, чему нужно учить современных инженеров.