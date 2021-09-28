Ректору КубГМУ вручили премию «Ректор года — 2021»

Ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко удостоен премии «Ректор года — 2021». Награду вручил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на открытии Профессорского форума «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы».

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