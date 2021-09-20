В МГТУ «СТАНКИН» рассказали о правильном обучении современных инженеров

Исполняющий обязанности ректора МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный рассказал, чему нужно учить современных инженеров.

«Уже в ближайшее время современные технологии позволят массово заместить рутинный труд — как физический, так и интеллектуальный — на труд машин и искусственного интеллекта. И это безусловный вызов для системы образования, потому что потребуются специалисты, глубоко понимающие взаимосвязи технологий, с системным инженерным мышлением», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, нужно, с одной стороны, сохранить фундаментальную теоретическую подготовку, а с другой — потребуется командная проектная подготовка студентов, при которой все пробуют себя в разных ролях.

Как отметил Серебренный, в результате будет то самое комплексное видение любой задачи.

«И, как следствие, востребованность работодателем и быстрое трудоустройство выпускников», — добавил он.

Ранее авиаконструктор, ректор Московского авиационного института (МАИ), академик РАН Михаил Погосян рассказал, какие направления в институте сейчас наиболее популярны.