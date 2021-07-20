Ректор МАИ рассказал о самых популярных направлениях для поступления

Авиаконструктор, ректор Московского авиационного института (МАИ), академик РАН Михаил Погосян рассказал, какие направления в институте сейчас наиболее популярны.

«Высокой популярностью среди абитуриентов пользуются традиционные направления подготовки — авиастроение, ракетно-космические системы», — заявил Погосян в беседе с «Российской газетой», отметив, что среди наиболее востребованных направлений также значатся информационные технологии.

По его словам, в МАИ студенты активно привлекаются к научным исследованиям и реальным проектам, чтобы по окончании университета иметь не только базовые знания, но и практические навыки.

Погосян также заметил, что идёт тесное взаимодействие с индустриальными партнёрами.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов.