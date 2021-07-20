Ректор МАИ рассказал о самых популярных направлениях для поступления
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«Высокой популярностью среди абитуриентов пользуются традиционные направления подготовки — авиастроение, ракетно-космические системы», — заявил Погосян в беседе с «Российской газетой», отметив, что среди наиболее востребованных направлений также значатся информационные технологии.
По его словам, в МАИ студенты активно привлекаются к научным исследованиям и реальным проектам, чтобы по окончании университета иметь не только базовые знания, но и практические навыки.
Погосян также заметил, что идёт тесное взаимодействие с индустриальными партнёрами.
Ранее российский президент Владимир Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов.