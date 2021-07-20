Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов
- РИА Новости
«От эффективной работы отрасли напрямую зависят транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объёмов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, где трудятся свыше 400 тыс. высококвалифицированных специалистов», — цитирует ТАСС Путина.
Президент отметил, что «важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса».
Российский лидер на открытии МАКС-2021 заявил о большом потенциале развития авиации страны.