Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов

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Российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения, которое проходит на полях Международного авиакосмического салона (МАКС) заявил, что «для России с её колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов».
Путин назвал развитие гражданского авиастроения одним из безусловных приоритетов
  • РИА Новости

«От эффективной работы отрасли напрямую зависят транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объёмов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, где трудятся свыше 400 тыс. высококвалифицированных специалистов», — цитирует ТАСС Путина.

Президент отметил, что «важно обеспечить устойчивую, стабильную работу авиапредприятий, особенно в условиях преодоления последствий эпидемии коронавируса».

Российский лидер на открытии МАКС-2021 заявил о большом потенциале развития авиации страны.

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