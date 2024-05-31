Блинкен пожаловался на непрекращающееся распространение контента RT
Он заявил об этом на слушаниях в Госдепе, когда просил выделить ещё $1,5 млн для Центра глобального взаимодействия (GEC).
По словам госсекретаря США, организация уже «раскрыла» усилия России и Китая по проникновению в местные СМИ разных стран, в частности африканских. Но, жалуется Блинкен, это «капля в море».
«Есть примеры ряда стран, где Россия предоставляла материалы, которые затем публиковались под видом статей местных журналистов, а на самом деле это была российская пропаганда от RT и других организаций», — сказал он.
В ответ, считает Блинкен, нужно дать газетам и онлайн-изданиям доступ к «объективным» публикациям из таких источников, как Reuters и Associated Press.
Тем временем западные организации сильно озабочены тем, что контент RT, заблокированный в ЕС, распространяется через сотни разных порталов и в соцсетях.