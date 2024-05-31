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Блинкен пожаловался на непрекращающееся распространение контента RT

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, выпрашивая увеличение бюджета на борьбу с дезинформацией, привёл в качестве «железного аргумента» непрекращающееся распространение контента RT.

Он заявил об этом на слушаниях в Госдепе, когда просил выделить ещё $1,5 млн для Центра глобального взаимодействия (GEC).

По словам госсекретаря США, организация уже «раскрыла» усилия России и Китая по проникновению в местные СМИ разных стран, в частности африканских. Но, жалуется Блинкен, это «капля в море».

«Есть примеры ряда стран, где Россия предоставляла материалы, которые затем публиковались под видом статей местных журналистов, а на самом деле это была российская пропаганда от RT и других организаций», — сказал он.

В ответ, считает Блинкен, нужно дать газетам и онлайн-изданиям доступ к «объективным» публикациям из таких источников, как Reuters и Associated Press.

Тем временем западные организации сильно озабочены тем, что контент RT, заблокированный в ЕС, распространяется через сотни разных порталов и в соцсетях.

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