Несколько западных организаций обеспокоились тем, что контент RT распространяется через сотни порталов и в соцсетях

Сразу несколько западных организаций озаботило то, что контент RT, заблокированного в ЕС, распространяется через сотни разных порталов и в соцсетях. На популярность телеканала обратили внимание исследователи из Германского фонда Маршалла США*, Амстердамского университета и НКО «Институт стратегического диалога», пишет The New York Times.

Газета отмечает, что европейская и американская аудитория читает материалы RT, хотя онлайн-платформы пытались ограничить его влияние.

«Копии статей RT тысячи раз отмывались посредством публикации на сотнях разных онлайн-ресурсов... В YouTube статьи RT пересказываются с использованием автоматизированного преобразователя текста в речь, что позволяет обойти фильтры», — говорится в статье.

Автор публикации в NYT Тиффани Шу обращалась к нам за комментарием о распространении контента RT. Вот что мы ей ответили: «Мы очень рады, что новостной контент RT пользуется такой популярностью на разных платформах и у широкого круга пользователей. Вы в The New York Times также можете публиковать наши материалы, если, конечно, осмелитесь цитировать мнения, которые не совпадают с линией Госдепартамента США и НАТО».

В NYT при этом исказили наш комментарий и написали: «Представитель RT в своём заявлении отметил, что контент телеканала не совпадает с «линией Госдепа США и НАТО».

Ранее в британском парламенте пожаловались на то, что RT и Sputnik транслируются по всему миру, а глобальное распространение контента российских СМИ, возможно, больше, чем у западных.

* Германский фонд Маршалла США — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.03.2018.