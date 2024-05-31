Несколько западных организаций обеспокоились тем, что контент RT распространяется через сотни порталов и в соцсетях
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Газета отмечает, что европейская и американская аудитория читает материалы RT, хотя онлайн-платформы пытались ограничить его влияние.
«Копии статей RT тысячи раз отмывались посредством публикации на сотнях разных онлайн-ресурсов... В YouTube статьи RT пересказываются с использованием автоматизированного преобразователя текста в речь, что позволяет обойти фильтры», — говорится в статье.
Автор публикации в NYT Тиффани Шу обращалась к нам за комментарием о распространении контента RT. Вот что мы ей ответили: «Мы очень рады, что новостной контент RT пользуется такой популярностью на разных платформах и у широкого круга пользователей. Вы в The New York Times также можете публиковать наши материалы, если, конечно, осмелитесь цитировать мнения, которые не совпадают с линией Госдепартамента США и НАТО».
В NYT при этом исказили наш комментарий и написали: «Представитель RT в своём заявлении отметил, что контент телеканала не совпадает с «линией Госдепа США и НАТО».
Ранее в британском парламенте пожаловались на то, что RT и Sputnik транслируются по всему миру, а глобальное распространение контента российских СМИ, возможно, больше, чем у западных.
* Германский фонд Маршалла США — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.03.2018.