В Британии пожаловались на то, что RT и Sputnik транслируются по всему миру, а глобальное распространение контента российских СМИ, возможно, больше, чем у западных.

Письменные показания Ассоциации международного вещания (AIB*) опубликовали на сайте британского парламента. Так эксперты пытаются обосновать увеличение госфинансирования Всемирной службы BBC.

Распространение контента российских СМИ связывают с тем, что вещатели часто сами платят за доступ к локальным и национальным сетям, а BBC зачастую «добивается от местных операторов платы за привилегию транслировать каналы BBC».

Также пишут, что финансирование Всемирной службы BBC следует вернуть к прямым государственным грантам, оно должно быть на достаточном уровне, чтобы противодействовать работе СМИ России и Китая.

Ранее Королевский объединённый институт оборонных исследований заявил об обеспокоенности из-за «пугающих успехов» России в информационной войне на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга.

* RT был членом AIB, но канал вывели из состава ассоциации с началом СВО в одностороннем порядке.