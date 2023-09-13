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Быстрый «переезд»: российские учёные ускорили перенос инженерных данных с германской платформы на отечественную

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Надежда Алексеева, Екатерина Кийко
Российские исследователи из СПбПУ разработали программный модуль для быстрого переноса конструкторской информации из германской системы управления инженерными данными на отечественную цифровую платформу. Такая потребность возникла в связи с уходом из России компании Siemens, которая ранее поставляла российским технологическим компаниям программное обеспечение для ведения инженерных проектов. По словам авторов работы, теперь многие корпорации столкнулись с необходимостью переноса и систематизации данных, накопленных за два десятилетия. Модуль позволяет перенести весь объём информации на российскую платформу быстро и без потерь.
Быстрый «переезд»: российские учёные ускорили перенос инженерных данных с германской платформы на отечественную
  • Gettyimages.ru

Учёные из Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» Санкт–Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали программный модуль, который позволяет быстро и без потерь переносить весь массив данных из популярного у российских компаний иностранного сервиса управления инженерными данными и производственными процессами. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Как отмечают авторы работы, до последнего времени многие российские производственные компании, включая ведущие оборонные предприятия и конструкторские бюро, пользовались PLM–системой Teamcenter концерна Siemens.

PLM (Product Lifecycle Management) системы обеспечивают полное управление данными о промышленном изделии на протяжении его жизненного цикла, а также позволяют организовать коллективную работу конструкторов в едином рабочем пространстве. На протяжении последних десятилетий именно Teamcenter была основным инструментом для многих российских и зарубежных высокотехнологичных предприятий. Однако сейчас российские инженеры столкнулись с необходимостью поиска альтернатив германскому программному обеспечению и переноса данных из Teamcenter.

  • Сотрудник за работой на научно-производственном предприятии "МВС" в Краснодаре.
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Сейчас сложилась ситуация, что, фактически, после ухода Siemens с российского рынка многие корпорации оказались в заложниках: все инженерные данные и разработки за последние 20 лет, а это сотни тысяч объектов и терабайты/петабайты данных, хранятся, как правило, только на платформе Siemens Teamcenter. И задача переноса разработок на отечественную цифровую платформу для их дальнейшего развития встала остро, как никогда ранее», — пояснил RT руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

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Созданный модуль позволяет переносить данные из Teamcenter на отечественный аналог — цифровую платформу CML–Bench, которая также позволяет управлять инженерными данными, проводить расчёты и виртуальные испытания высокотехнологичных изделий. Эта система цифрового проектирования ранее была также разработана специалистами СПбПУ. Перенос инженерных данных из германской в российскую систему производится быстро, отмечают авторы работы.

«В ходе реализации проектов по интеграции Siemens Teamcenter и CML-Bench® накапливается статистика по трудоёмкости загрузки данных. Например, для полного переноса цифровой модели ротора, включающего в себя девять ступеней, 302 лопатки и около 1 тыс.компонентов на платформу CML-Bench, требуется не более десяти минут», — рассказал в беседе с RT главный инженер проекта Виктор Будилов.

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