«Позволяют предотвращать ДТП»: российские учёные создали радары для управления беспилотными грузовиками
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева и индустриальным партнёром, компанией «ППК Миландр», разработали радиоволновые радары для грузового транспорта — как беспилотного, так и управляемого человеком. Устройства отслеживают дорожную обстановку вокруг автомобиля и позволяют предотвращать ДТП. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Мы разработали радиоволновые радары, предназначенные для грузовых автомобилей. Эти устройства способны отслеживать дорожную обстановку вокруг машины в сложных погодных условиях и при слабом освещении. При необходимости созданный датчик может быть установлен как на обычных, так и на беспилотных автомобилях, а также работать в комплексе с различными системами обеспечения безопасности», — рассказал RT Анатолий Дорохов, доцент кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
- РИА Новости
- © Евгений Епанчинцев
Для выявления дорожных помех с максимальной точностью учёные создали два типа радаров — многолучевой и однолучевой. Первый устанавливается на передней части грузовика — в этом случае задействуется сразу несколько радиоантенн, которые сканируют дорогу по направлению движения автомобиля.
Однолучевые радары размещаются по обеим сторонам грузовика и отслеживают дорожную обстановку справа, слева и сзади от транспортного средства. Данные с радаров обрабатываются специальной программой, которая классифицирует помехи. Это позволяет системе безаварийно управлять автомобилем в режиме реального времени.
«В отличие от видеорегистраторов, они (радары) могут получать информацию о дорожной обстановке ночью, в пыли или в тумане, при этом наши радары значительно дешевле установки лидаров (другой тип датчиков, в которых вместо радиоволн для сканирования пространства применяются лазерные лучи. — RT)», — отметил Анатолий Дорохов.
Как пояснили авторы работы, радиоволновые радары уже успешно прошли все необходимые испытания и готовятся к промышленному выпуску.
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