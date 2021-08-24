Трасса Москва — Петербург будет готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году

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Министр транспорта России Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что грузовое беспилотное движение по трассе Москва — Санкт-Петербург может быть открыто с 2024 года.
Трасса Москва — Петербург будет готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году
  • РИА Новости

«Вполне реальный проект. Я очень надеюсь, что мы сможем его реализовать. Для этого нужна нормативная база, для этого нужен бизнес, который готов вложиться в это и осуществить. Сейчас все страны примерно одинаково двигаются в этом направлении. Но выиграет та страна, которая сможет это внедрить массово. Поэтому мы для себя приняли решение, что трасса Санкт-Петербург — Москва для грузового беспилотного движения будет к 2024 году готова», — приводит ТАСС слова министра.

Ранее сообщалось, что разработчики беспилотных автомобилей смогут претендовать на субсидии Минпромторга в размере до 500 тыс. рублей для испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.

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