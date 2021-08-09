Разработчики машин-беспилотников смогут получить субсидии Минпромторга

Разработчики беспилотных автомобилей смогут претендовать на субсидии Минпромторга в размере до 500 тыс. рублей для испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как напоминает ТАСС, Минпромторг предложил продлить выдачу субсидий испытателям беспилотников на дорогах общего пользования на 2022 год.

«Предельный размер субсидии за оценку одного ВАТС, проводимую испытательной лабораторией, составляет не более 500 тыс. рублей и включает компенсацию затрат на заработную плату сотрудников, непосредственно занятых в проведении работ, страховые взносы, расходные материалы и накладные расходы», — рассказали в министерстве.

На реализацию проекта в 2022 году планируется выделить не более 50 млн рублей из федерального бюджета.

«В рамках реализации эксперимента необходимо проводить испытания беспилотных транспортных средств, что является дорогостоящей процедурой, связанной в том числе с разработкой методов испытаний на соответствие требованиям правил ООН, которые применяются Россией в силу участия в международных соглашениях, а также закупкой необходимого оборудования. Стоимость испытаний является существенной преградой для массового участия компаний — разработчиков ВАТС в эксперименте», — отметили в министерстве.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.