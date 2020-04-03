В России планируют начать тестирование беспилотных автомобилей

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Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 31 мая разработать комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
В России планируют начать тестирование беспилотных автомобилей
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на поручение президента.

В поручении говорится, что кабмин с участием заинтересованных организаций, а также представителей научно-технологического бизнес-сообщества должен разработать комплекс мероприятий по «тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне». 

Также кабмин должен будет предусмотреть опытную коммерческую эксплуатацию таких средств в отдельных регионах России.

В августе 2019 года руководитель направления беспилотных автомобилей компании «Яндекс» Дмитрий Полищук предположил, что полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре-семь лет.

По его мнению, в некоторых городах с более простой дорожной ситуацией такие автомобили могут появиться ещё раньше.

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