В России планируют начать тестирование беспилотных автомобилей

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 31 мая разработать комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на поручение президента.

В поручении говорится, что кабмин с участием заинтересованных организаций, а также представителей научно-технологического бизнес-сообщества должен разработать комплекс мероприятий по «тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне».

Также кабмин должен будет предусмотреть опытную коммерческую эксплуатацию таких средств в отдельных регионах России.

В августе 2019 года руководитель направления беспилотных автомобилей компании «Яндекс» Дмитрий Полищук предположил, что полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре-семь лет.

По его мнению, в некоторых городах с более простой дорожной ситуацией такие автомобили могут появиться ещё раньше.