В «Яндексе» назвали срок появления беспилотных автомобилей в России

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Полностью беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Москвы через четыре—семь лет, а в некоторых городах с более лёгкой дорожной ситуацией ещё раньше.

«Я думаю, от четырёх до семи лет потребуется для того, чтобы начать активно внедрять данную технологию в условиях города Москва​​​», — заявил РИА Новости руководитель направления беспилотных автомобилей компании «Яндекс» Дмитрий Полищук.

Он также подчеркнул, что полностью автоматизированный автомобиль не будет нуждаться ни в какой помощи человека и его движение будет безопасным.

На данный момент, по словам Полищука, за рулём беспилотника находится инженер-испытатель, который управляет автомобилем лишь в определённых ситуациях.

В марте в СМИ появилась информация о том, что в России могут открыть 12 центров обучения управлению беспилотным транспортом.

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