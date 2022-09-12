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Как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого создаёт инженерные инновации

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RT
В рамках правительственной программы «Приоритет 2030» учёные из СПбПУ разрабатывают новые решения для промышленности и других отраслей экономики. В частности, исследователи создали опытный образец беспилотного гидрографического комплекса. Программа нацелена на развитие не только фундаментальной науки, но и внедрение её лучших наработок в практику.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — один из ведущих инженерных вузов России. В нём готовят высококвалифицированных специалистов, ведут фундаментальные научные исследования, а также создают инновационные технологии для отечественной промышленности.

В 2021 году СПбПУ стал участником государственной программы «Приоритет 2030», которая призвана поддержать университеты в создании новых научных знаний, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

В Политехе уже создан целый ряд инновационных решений. Так, при поддержке федеральной программы научные команды университета создали опытный образец безэкипажного гидрографического комплекса «Визир-М», разработали оптический газовый анализатор для вентиляционных систем и экологического мониторинга концентрации углекислого газа.

Об этих и других проектах, которые университет запустил в рамках программы «Приоритет 2030», а также о роли разработок для замещения импорта — в видеосюжете RT.

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