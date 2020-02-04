В России разработали новый аппарат для лечения опухоли молочной железы

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Заведующий лабораторией ультразвуковых технологий Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Александр Беркович рассказал о разработке первого в мире аппарата для лечения опухоли молочной железы без хирургического вмешательства — при помощи ультразвука.
В России разработали новый аппарат для лечения опухоли молочной железы
  • РИА Новости

Как сообщает Newinform, при помощи такого аппарата врачи смогут проводить операции без обезболивающего.

«В России это первый аппарат. Он предназначен прежде всего для небольших доброкачественных новообразований, также небольших злокачественных. В случае если больному нельзя делать общий наркоз, тогда это единственный способ», — пояснил он.

В разработанном комплексе «Диатер» используется технология HIFU — фокусированный ультразвук высокой интенсивности.

Как отметил Беркович, в дальнейшем планируется создать подобные приборы для лечения опухолей щитовидной железы, органов малого таза, матки, простаты, печени.

Ранее «Известия» сообщали, что Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

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