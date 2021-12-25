Шаг науки: программа «Приоритет 2030» помогает начать путь учёного уже в университете

Программа «Приоритет 2030», запущенная под эгидой Минобрнауки России, объединяет самые разные области — от медицины до ядерной энергетики, общим же является стремление помочь новым технологиям и развивающимся направлениям науки найти свою нишу применения в нашей стране. Программа охватывает около сотни вузов, в первую очередь региональных, и позволяет не только находить новые решения, но и создавать на базе университетов молодых сотрудников, которые помогают проекту развиваться, параллельно продолжая обучение.

Научные разработки давно вышли из узкой области интереса группы профильных учёных, и сейчас они могут являться источником вдохновения для написания музыки. Страница «Звуки науки», созданная при поддержке Минобрнауки России, музыкальным языком передаёт ощущения от девяти самых ярких проектов 2021 года, Года науки и технологий. Диапазон исследований широк, от технологии генной модификации CRISP/Cas9, до подводного телескопа в озере Байкал, с помощью которого учёные исследуют эволюцию галактик и Вселенной. На нескольких ярких проектах программы «Приоритет 2030» остановимся чуть подробнее.

Кольцо СКИФ из Кольцово

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — один крупнейших научно-исследовательских проектов десятилетия. Это линейный ускоритель, «стреляющий» пучком электронов в кольцевой ускоритель-бустер, где частицы разгоняются почти до скорости света. Затем они будут переходить в накопитель-синхротрон размером около 500 метров, от которого будут сделаны десятки ответвлений-каналов для вывода частиц вывода на пользовательские научные станции. «Кольцовский коллайдер» позволит на новом уровне изучать структуру органических и неорганических веществ в широком спектре, а исследования найдут применение в областях от квантовой химии и фармакологии до генетики.

Объект будет достроен в 2024 году, но кадры для работы на будущем устройстве готовят уже сейчас. В рамках программы «Приоритет 2030» студентов для будущих исследований начали обучать ещё в 2019 году, участвуют такие именитые вузы как НГТУ, НГУ, ТГУ, ТПУ, ТУСУР. Более того, будущие учёные не собираются замыкаться в рамках собственных исследований — к примеру, студенты и преподаватели НГУ побывали на источниках синхротронного излучения в Швейцарии, Франции, Великобритании, Германии. По итогам выездных экспериментов были выпущены первые научные публикации. Связка учёных-разработчиков проекта СКИФ с будущими коллегами из вузов более, чем тесная: они руководят исследовательской практикой в магистратуре НГУ, и студенты работают над задачами по реализации нового проекта. Для работы с новейшим оборудованием и развитием исследовательской практики, по предварительным данным, требуется около 300 специалистов, но в одном только НГУ их уже сейчас готовят втрое больше — страна без учёных кадров не останется.

Огонь «сверхновых» под Москвой

Ещё один амбициозный проект — коллайдер NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — строится в подмосковной Дубне и заработает до конца 2022 года. Проект был запущен в 2013 году, и первые исследования на нём при участии группы учёных из России, США, Израиля, Германии и Франции были проведены уже в апреле 2018 года. Основные задачи NICA — создавать и исследовать сильно сжатую барионную материю, вещество, существующее в нейтронных звёздах и ядрах сверхновых звёзд. С материей будут проводиться как прикладные, так и фундаментальные исследования в таких областях как радиология, проверка работы электронных устройств в условиях повышенной радиации, терапия раковых заболеваний.

Одним из важнейших моментов исследования стало участие в нём студентов и аспирантов из НИЯУ МИФИ, причём будущие учёные не только участвовали в фазах эксперимента, но и продолжили дальнейшую работу по обработке полученных данных. Кроме студентов, в работе проекта принимают участие и учёные НИЯУ МИФИ, в рамках масштабной работы в Дубне был создан целый «университетский пояс», в который входят университет «Дубна», филиал МИРЭА, а также кафедры МФТИ и МИФИ.

© Минобрнауки России

«КовиВак» — оправданная ставка

Ещё один проект, созданный Федеральном научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова в рамках программы «Приоритет 2030» — уже широко известная вакцина «КовиВак». Созданием новой вакцины занималась целая команда учёных, от широко известных в мировом сообществе до совсем молодых, вчерашних студентов — такое решение было принято директором центра Айдаром Ишмухаметовым.

При этом, по мнению некоторых участников команды, не последнюю роль играет тот факт, что многие участники эксперимента занимаются наукой не в первом поколении. В частности, руководитель направления по качеству и инновационным разработкам Александра Синюгина отметила, что её отец и мать до сих пор работают в институте. Другой специалист, ведущий технолог управления разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий Геннадий Малкин, рассказал, что его бабушка работала в этом институте под руководством Михаила Чумакова, имя которого впоследствии было присвоено научной площадке, здесь же работал его отец, поэтому выбор профессии был очевиден ещё со школы.