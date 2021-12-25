«Наша цель — создавать технологии»: как участники программы «Приоритет 2030» развивают сферу генетических исследований

Одно из важных направлений работы университетов, получивших поддержку государства по линии программы «Приоритет 2030» Минобрнауки России, — генетические исследования. Так, МСХА им. К.А. Тимирязева открыла новейшую лабораторию генетики, селекции и биотехнологий, а в Университете ИТМО создали алгоритм, позволяющий учёным исследовать эволюцию микроорганизмов.

В Российском государственном аграрном университете — МСХА им. К.А. Тимирязева в середине декабря открылась новейшая лаборатория генетики, селекции и биотехнологии овощных культур. По словам ректора Тимирязевки Владимира Трухачёва, эта лаборатория позволит вывести на новый уровень исследования в рамках международных проектов, в которых вуз принимает самое активное участие. Прежде всего речь идёт о специальной части госпрограммы «Приоритет 2030».

«Тимирязевская академия получила современную площадку для подготовки высококлассных специалистов-селекционеров, востребованных в аграрном секторе», — заявил Трухачёв.

Лаборатория оснащена современным биотехнологическим и молекулярно-генетическим оборудованием для проведения исследований и селекции растений на молекулярном и клеточном уровне.

Геномные исследования в рамках государственной программы «Приоритет 2030»

Новые принципы

«Приоритет 2030» — масштабная государственная программа поддержки и развития вузов. Проект призван сформировать большую группу университетов — лидеров в сфере инноваций и научных знаний. Он разработан Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, отбор вузов-участников завершился 3 октября 2021 года.

По итогам конкурса участником программы стал 121 российский университет, включая отраслевые и региональные вузы. Каждое учебное учреждение, включённое в программу, может рассчитывать на получение до 1 млрд рублей из госбюджета на развитие.

© МСХА им. К. А. Тимирязева

В рамках программы «Приоритет 2030» Тимирязевка получила специальный грант по направлению «Исследовательское лидерство». Всего получателями спецгранта программы по номинациям «Исследовательское лидерство» и «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» стали 46 университетов из 22 субъектов РФ.

Свою заявку на участие в программе «Приоритет 2030» Тимирязевская академия защитила ещё в сентябре. Выступая перед комиссией Минобрнауки, ректор академии Владимир Трухачёв представил программу развития университета «Агропрорыв 2030».

Ректор напомнил, что сегодня мир переходит к «Сельскому хозяйству 4.0» (уровень развития технологий, при котором человек будет выполнять исключительно роль координатора). Он подчеркнул, что необходимость обеспечить растущее население планеты продовольствием, сохранив при этом природу для будущих поколений, определяет ключевые вызовы для аграрной науки.

«Реализуя программу «Агропрорыв 2030», мы рассчитываем получить значимые результаты для агропромышленного комплекса, для нашей страны, для всего мира», — отметил Трухачёв.

Программа развития «Агропрорыв 2030» включает в себя четыре стратегических проекта: «Агронаука: глобальные вызовы», «Опережающая подготовка кадров для АПК России», «Молодые агролидеры России» и «Зелёный кампус».

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Первый блок направлен на получение новых знаний и технологий в области аграрной науки, а также создание междисциплинарных исследовательских направлений. Второй проект призван нарастить количество кадров в отрасли, в частности в исследовательском секторе.

Поддержка и продвижение талантливой молодёжи предусмотрена в рамках проекта «Молодые агролидеры России». А блок «Зелёный кампус» включает создание комфортных условий для реализации научно-образовательных идей и преобразование Тимирязевской академии в «центр притяжения» для жителей и гостей Москвы. В ходе его реализации предусмотрено развитие музейных пространств и ландшафтное обустройство территории университета.

Академия также провела внутренний конкурс среди исследовательских коллективов на предмет получения грантовой поддержки в соответствии с программой «Приоритет 2030». Победу одержали 20 команд, каждая из которых получит по 500 тыс. рублей на развитие проекта.

Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой ботаники, селекции и семеноводства садовых растений РГАУ-МСХА Сократ Монахос, государственная поддержка способна усилить инновационную активность вуза.

«Наша цель — создавать технологии, решать какие-то задачи прикладного и фундаментального характера в области геномики, селекции», — подчеркнул учёный.

© МСХА им. К. А. Тимирязева

В свою очередь, завкафедрой разведения, генетики и биотехнологии животных Марина Селионова отметила особую роль для вуза программы «Приоритет 2030» и назвала победу Тимирязевки в конкурсе большим прорывом для вуза.

«Мы стали единственным университетом аграрного профиля, который удостоился этой чести», — добавила она.

«Изучение эволюционных механизмов»

Университет ИТМО также стал одним из победителей программы «Приоритет 2030», вуз получил специальный грант «Исследовательское лидерство» на научно-технологическое развитие в размере 994 млн рублей.

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«Мы планируем обеспечить технологическое превосходство на рынках сенсорики, телекоммуникаций, робототехники, энергосберегающих технологий, внедрить технологии сильного искусственного интеллекта для трансформации ключевых процессов науки, бизнеса и интегрировать цифровые проекты для развития персонализированных методов мониторинга и регулирования здоровья», — приводит пресс-служба вуза слова руководителя программы развития Университета ИТМО, первого проректора Дарьи Козловой.

В ИТМО занимаются и генетическими исследованиями. Так, разработанный специалистами ИТМО по биоинформатике и сотрудниками Института науки и технологии в Австрии алгоритм PaReBrick позволяет автоматически идентифицировать параллельные перестройки в бактериальных популяциях.

Тестирование алгоритма было проведено на данных о порядка 200 штаммов стрептококка. Как отмечают в пресс-службе ИТМО, алгоритм упростит изучение эволюционных механизмов бактериальных геномов.

Разработка может найти применение в медицине, генной инженерии, сельскохозяйственных и фундаментальных биологических исследованиях.