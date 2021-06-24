Минобрнауки запустило программу поддержки российских вузов

Министерство науки и высшего образования России запустило программу поддержки отечественных вузов «Приоритет-2030».

В Год науки и технологий министр науки и высшего образования России Валерий Фальков дал старт крупнейшей в истории России программе государственной поддержки российских университетов «Приоритет-2030».

Об этом он заявил на встрече с ректорами учебных заведений, претендующих на участие в программе.

Также Фальков сообщил о начале отбора вузов, которые намерены участвовать в программе «Приоритет-2030».

Как ранее сообщало издание «Новый Севастополь», Севастопольский государственный университет впервые попал в рейтинг вузов Round University Ranking (RUR) за 2021 год.