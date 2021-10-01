Институт биохимических технологий открылся на базе Крымского федерального университета

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В Крымском федеральном университете начал работу новый Институт биохимических технологий, экологии и фармации.
Институт биохимических технологий открылся на базе Крымского федерального университета
  • © Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Его цель — разработка высокоэффективных биологических препаратов и организация междисциплинарных исследований, сообщает «Новый Севастополь».

Учёные работают над использованием последних достижений в генетике и биотехнологиях для нужд сельского хозяйства, а также над получением так называемых smart-материалов.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило постановление о Национальном центре физики и математики.

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