Институт биохимических технологий открылся на базе Крымского федерального университета

В Крымском федеральном университете начал работу новый Институт биохимических технологий, экологии и фармации.

Его цель — разработка высокоэффективных биологических препаратов и организация междисциплинарных исследований, сообщает «Новый Севастополь».

Учёные работают над использованием последних достижений в генетике и биотехнологиях для нужд сельского хозяйства, а также над получением так называемых smart-материалов.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило постановление о Национальном центре физики и математики.