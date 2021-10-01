Институт биохимических технологий открылся на базе Крымского федерального университета
- © Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
Его цель — разработка высокоэффективных биологических препаратов и организация междисциплинарных исследований, сообщает «Новый Севастополь».
Учёные работают над использованием последних достижений в генетике и биотехнологиях для нужд сельского хозяйства, а также над получением так называемых smart-материалов.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило постановление о Национальном центре физики и математики.