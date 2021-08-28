Кабмин утвердил постановление о Национальном центре физики и математики

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Правительство России утвердило постановление о Национальном центре физики и математики.
Кабмин утвердил постановление о Национальном центре физики и математики
  • РИА Новости

«По поручению президента в России создаётся Национальный центр физики и математики (НЦФМ). Его главные цели — получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны. Положение о совете по развитию новой структуры утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в создании НЦФМ принимают участие специалисты «Росатома», учёные из Российской академии наук, МГУ, Курчатовского института и других научных и образовательных организаций. Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк «Саров», в котором разместятся наукоёмкие производства».

«Координировать деятельность НЦФМ и определять направления его развития будет межведомственный совет. В частности, он будет утверждать научную программу и программу развития, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций. В центре его внимания будут вопросы развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики, физики и вычислительных технологий», — добавили в пресс-службе правительства.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что российская наука ярко проявила свою мощь в 2020 году, когда отечественные учёные создали вакцину от коронавируса «Спутник V».

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