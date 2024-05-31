WSJ: ВСУ смогут использовать поставленные из США HIMARS для ударов по России

Новая политика США позволит руками ВСУ наносить удары по командным пунктам на территории России, в том числе с помощью HIMARS, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как утверждается, речь идёт о российских объектах, которые задействованы в операции ВС России в Харьковской области.

«Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы», — цитирует газету РИА Новости.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, отметил президент России.

Путин подчеркнул: «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчёт, с чем они играют».