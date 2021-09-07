Метеоролог предупредил о дожде со снегом в Тюменской области
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Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.
«В конце недели циклон с Мурманска, c Баренцева моря, собирается нырнуть сначала в Пермь, потом в Екатеринбург. Там сначала пройдут дожди, а в понедельник, 13 сентября, с вероятностью до 80% возможны уже дожди со снегом, температура воздуха в дневные часы составит +6… +8 °С. Коснётся это также Нижнего Тагила и Магнитогорска», — объяснил Александр Шувалов.
По словам руководителя прогностического центра, дальше циклон захватит Тюмень.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.