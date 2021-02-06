Синоптик рассказала о похолодании на следующей неделе в Москве

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Полина Полетаева
Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде на следующей неделе в столице.
Синоптик рассказала о похолодании на следующей неделе в Москве
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Практически всю следующую неделю погоду будет определять сначала холодная тыловая часть циклона, а затем периферия арктического антициклона. Будет преобладать северный ветер, и будет продолжаться адвекция холодного воздуха... Мы ожидаем, что в начале следующей недели температура воздуха в Москве будет около -25 °С, по области температура может понижаться до -30 °С. Это минимальная температура. Что касается максимальной, она будет в пределах -15…-20 °С», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что среднесуточная температура начиная с понедельника будет «ниже климатической нормы градусов на 7—8, а в отдельные дни даже на 10—11 градусов ниже нормы».

«На следующей неделе, может быть, будет один день где-то в середине недели, когда температура в ночные и дневные часы повысится. Ночная температура будет порядка -18…-20 °С, а дневная -12…-14 °С. Но это будет кратковременно, только на одни сутки... Существенное повышение температуры моделями пока что прогнозируется только в последней декаде февраля», — добавила она.

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