МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве

Аномальные морозы ожидаются в Москве с 7 по 11 февраля, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По прогнозам синоптиков, в городе будет аномально холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7—12 °C.

Спасатели рекомендуют не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этого электроприборы, а при использовании электрообогревателей не допускать перегрузки в сети и не оставлять их без присмотра.

Кроме того, рекомендовано не оставлять детей одних в помещении со включёнными обогревателями.

Ранее синоптики назвали самые холодные дни на следующей неделе в Москве.